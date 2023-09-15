مصطفى بكري: لابد من استكمال مشروع الرئيس السيسي الوطني

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه خلال أحداث 2011 وما بعدها، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب الشعب، متجاهلا التحذيرات الأمريكية.

وأضاف مصطفى بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "فى تلك الفترة كان موجود "الحيزبونة" آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة في مصر تحاول تحذير القيادة".

المتحالفون مع جماعة الأخوان الأرهابية

وأوضحت مصطفى بكرى، أن كل المتحالفين مع جماعة الأخوان الأرهابية حذروا الجيش، ولكنه لم يستجيب إلا للشعب المصرى.

وأكد مصطفى بكرى، أن للرئيس السيسى مشروع وطنى لابد من استكماله، وأوله هو الحفاظ على استقرار الدولة، لافتا إلى أن عزيمة الرئيس السيسى لا تلين وإصراره لا يتوقف.