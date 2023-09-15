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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: لابد من استكمال مشروع الرئيس السيسي الوطني

آن باترسون السفيرة
آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة في مصر

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه خلال أحداث 2011 وما بعدها، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب الشعب، متجاهلا التحذيرات الأمريكية.

وأضاف مصطفى بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "فى تلك الفترة كان موجود "الحيزبونة" آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة في مصر تحاول تحذير القيادة".

المتحالفون مع جماعة الأخوان الأرهابية

 

وأوضحت مصطفى بكرى، أن كل المتحالفين مع جماعة الأخوان الأرهابية حذروا الجيش، ولكنه لم يستجيب إلا للشعب المصرى. 

وأكد مصطفى بكرى، أن للرئيس السيسى مشروع وطنى لابد من استكماله، وأوله هو الحفاظ على استقرار الدولة، لافتا إلى أن عزيمة الرئيس السيسى لا تلين وإصراره لا يتوقف. 

الإخوان الإرهابية أحداث 2011 الإعلامي مصطفى بكري التحذيرات الأمريكية السفيرة الأمريكية الشعب

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