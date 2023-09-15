معنديش مانع أتخانق معاكم | انفعال مصطفى بكرى على الهواء لسبب خطير

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبا:" كل اللي عاوز يعمل حملات يعملها".

وأضاف بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، انه لا يتوانى، فى الاشتباك مع أى شخص يحاول النيل من الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن الشعب فى 25 يناير خرج لإسقاط النظام وليس إسقاط الدولة.

الدفاع عن الدولة المصرية

وأوضح الإعلامى مصطفى بكرى، أنه من يوم 28 يناير 2011 ، لا هدف له إلا الدفاع عن الدولة المصرية، رغم الإدعاءات ، مؤكدا سندافع عن مصر حتى النهاية لأننا ندرك حجم المؤامرة والخيانة .



وأكد الإعلامى مصطفى بكرى، الحياد فى مثل تلك الظروف خيانة للوطن، لأن الخونة والعملاء يسعون لتدميره.