لا تكل ولا تمل من الأكاذيب.. مصطفى بكري يرد على مزاعم تسريبات الإخوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الإخوان الارهابية لا تكل ولا تمل من الأكاذيب والإدعاءات، مشيرا إلى أنه تم تداول مقطع فيديو مفبرك يعموا فيه أنه من داخل أحد الزنايزن لأحد قيادتهم بانه يتلقى معاملة غير أدمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة الداخلية أصدرت بينا بأن تلك الفيديوهات االتي قام بها جماعة الإخوان مفبركة وقاموا بها من أجل نشر البلبلة في الشعب المصري.

مدار عقود.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتم معاملة كافة النزلاء معاملة أدمية ، واللي حاصل في مصر محصلش على مدار عقود.