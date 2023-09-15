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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها

قضية خلع
قضية خلع

 استعرض برنامج "أحلام مواطن"، اغرب قصة رفع دعوى طلب الخلع فى مصر.

وأوضحت السيدة التي رفضت ذكر اسمها خلال برنامج  مذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، أنها تزوجت من رجل مطلق ولديه طفل من زوجته الأولى، معقبة:" رجل محترم وقلت مش مشكلة".

وأضافت السيدة، أنها تفاجأت بعد الزواج، أنه يرغب أن تكون العلاقة الزوجية بينهما عبر التليفون فقط، رغم زواجهما على سنة الله.

إنجاب الأطفال

وأوضحت السيدة، أنها حاولت حل المشكلة مع زوجها وديا، لانها ترغب في إنجاب الأطفال، وحاولت الذهاب به إلى طبيب نفسي أو ذكورة ولكنه رفض، لذلك رفعت ضده قضية خلع. 

 

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