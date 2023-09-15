خبير تحول رقمي يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي

تحدث المهندس أحمد الليثي، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، عن مخاطر وتحديات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي. وأكد أن هذا الاستخدام يحمل معه عدة سلبيات تستدعي الانتباه والتأمل.

في تجربة عملية قام بها، طلب المهندس الليثي من الذكاء الاصطناعي إعداد خطبة دينية حول موضوع محدد، وقام بإرسالها إلى وزارة الأوقاف. ولكن عند فحص المحتوى الذي أعده الذكاء الاصطناعي، اتضح أنه يحتوي على معلومات مغلوطة وتفاصيل غير دقيقة.

وفي إحدى الأمثلة التي قدمها، طرح الذكاء الاصطناعي معلومة خاطئة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعد انتهاكًا للعقيدة الإسلامية وتحريفًا للثوابت الدينية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الليثي إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد في العمل الدعوي قد يؤدي إلى خسارة الروحانية والتفاعل الإنساني الذي يمكن أن يكون مهمًا في هذا السياق.

وفي هذا السياق، دعا الليثي إلى ضرورة وجود رقابة ومراجعة دقيقة من قبل المؤسسات الدينية على المحتوى الرقمي الديني الذي يتم إنتاجه باستخدام التكنولوجيا، وذلك لضمان دقته واستقامته وتوافقه مع المفاهيم والقيم الإسلامية.