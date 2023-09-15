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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب في المجموعة الأولى بكأس العالم للناشئين

صدى البلد

أجريت اليوم مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام منافساتها في إندونيسيا خلال الفترة من 10 نوفمبر الي 2 ديسمبر المقبل .

وتأهل للبطولة 24 دولة هي الأرجنتين، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا (الدولة المستضيفة)، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، كوريا الجنوبية، مالي، المكسيك، المغرب، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، بنما، بولندا، السنغال، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، وفنزويلا.

ووضعت القرعة منتخب إندونيسيا، صاحب الأرض، في المجموعة الأولى مع منتخبات الإكوادور والمغرب وبنما، حيث يستهل المستضيفون منافسات البطولة بمواجهة الإكوادور بتاريخ 10 أكتوبر، أما المنتخب البرازيلي حامل اللقب فسيخوض البطولة في المجموعة الثالثة مع منتخبات إنجلترا وإيران وكاليدونيا الجديدة.

 وتجري مباريات مونديال الناشئين في أربع مدن هي سورابايا وسوراكارتا وجاكارتا وباندونغ، على أن تستضيف سوراكارتا موقعة الحسم بتاريخ 2 ديسمبر.

وأشرف على القرعة خايمي يارزا، مدير البطولات بالفيفا، بمساعدة كل من ستيفن أبياه، الفائز السابق بكأس هذه المسابقة، وخوليو سيزار، الذي لعب نهائي نسخة 1995 من نفس البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن تفاصيل تذاكر البطولة، والتي ستُطرح للبيع بدءاً من غدا حيث سيتم تخصيص تذاكر فردية وحزم خاصة بالملاعب والعائلات لتمكين أكبر جمهور ممكن من حضور هذه البطولة التي يُراد لها أن تكون منصة للنجوم الملهمين - سواء في إندونيسيا أو في بقية أنحاء العالم.

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