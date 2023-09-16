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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا لم تغني "وردة" أغنية للعبور.. محمد العسيري يجيب| فيديو

العسيري
العسيري

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية “ الله أكبر بسم الله”، والتي قدمتها المجموعة، فى اليوم الأول لعبور أبطال الجيش المصرى لقناة السويس، من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز":يوم 6 أكتوبر قرر بليغ حمدي الغناء لتشجيع الجنود على الجبهة، متابعاً:" الأغنية دي من الحاجات الغربية جداً عند بليغ"، قائلاً:" بليغ لما عرف عن العبور نزل بسرعة وخد معاه زوجته “وردة” وكانت لاتزال ترتدي شبشب، فكان من الطبيعي أن يخلي الشاعر عبدالرحيم منصور يكتب أغنية تليق على صوت زوجته".


وواصل:" المفارقة اللي حصلت أنه نسيها.. وتفاجاة أن "عبدالرحيم" كتب كلام أغنية جماعي وليس صوت لفرد، موضحا أنه جمع عمال بوفية الأذاعة والموسيقين الذي أحضرهم وسجلت الأغنية بصوتهم وطرحت في نفس اليوم"، ثم تم تسجيلها مرة أخرى بصوت المجموعة.


 

العسيري الجيش المصري الإعلامي الدكتور محمد الباز إكسترا نيوز أبطال الجيش المصري الشاعر الغنائي الدكتور محمد الباز بليغ حمدي برنامج الشاهد

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