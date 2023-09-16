قمة رباعية.. أردوغان يكشف عن مقترح لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 إنه اقترح على روسيا وأرمينيا وأذربيجان، عقد اجتماع رباعي على مستوى الرؤساء حول قضية ناجورنو كاراباخ.

وأضاف أردوغان مؤتمر صحفي في اسطنبول، أن الأولوية الآن هي إجراء المفاوضات بشكل ثلاثي، كما هو مخطط له، لكن أنقرة تعرض الاجتماع بشكل رباعي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأوضح الرئيس التركي أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نقلا هذا الاقتراح إلى أرمينيا وأذربيجان، مضيفا "دعونا نجتمع ونناقش معًا الخطوات التي يجب اتخاذها".

وأشار أردوغان، أنه حتى الآن لم تتلق تركيا ردًا إيجابيًا أو سلبيًا على اقتراحه.

وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن موسكو تشعر بالقلق من عدم تراجع التوترات بين يريفان وباكو.