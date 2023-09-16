القبض على رجل مسلح ينتحل شخصية مارشال أمريكي خلال فعالية للمرشح الرئاسي كينيدي

قال المرشح للرئاسة الامريكية روبرت كينيدي جونيور، إن رجلا مسلحا ينتحل شخصية مارشال أمريكي اعتقل خلال الفعالية الانتخابية الأخيرة لحملته.

وأضاف كينيدي أن رجلاً يحمل سلاحين يحملان شارة المارشال الأمريكية وبطاقة هوية اتحادية اقترب منه خلال فعالية انتخابية في لوس أنجلوس يوم الجمعة، وادعى الرجل أنه جزء من التفاصيل الأمنية لكينيدي.



وتابع كينيدي إن أمنه تعرف على الرجل وألقى القبض عليه حتى وصول شرطة لوس أنجلوس.

وكتب كينيدي على وسائل التواصل الاجتماعي: 'أنا ممتن للغاية لأن الحماة اليقظين والسريعين... رصدوا واحتجزوا رجلاً مسلحًا حاول الاقتراب مني أثناء خطابي عن التراث الإسباني في مسرح ويلشاير إيبيل في لوس أنجلوس الليلة'.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أنه تم القبض على رجل لأنه تظاهر بأنه عميل فيدرالي في هذا الحدث. وقالت الإدارة إن الرجل لم يلوح بالسلاح ولم يهدد أي شخص في الحدث.

وأضاف: “ما زلت آمل أن يسمح لي الرئيس بايدن بحماية الخدمة السرية”.

ولطالما دافع كينيدي عن حماية الخدمة السرية، زاعمًا أن حجب الحماية دليل على أن بايدن لا يتعامل بشكل صحيح مع التحدي الأساسي الذي يواجهه.

وزعم كينيدي أن إدارة بايدن رفضت طلب الخدمة السرية الذي قدمه في يونيو/حزيران.

الخدمة السرية مخولة بحماية المرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس في غضون 120 يومًا من الانتخابات الرئاسية العامة، على الرغم من أنها لا تفعل ذلك عادةً إلا للمرشحين 'الرئيسيين' المحددين.

سيكون من غير المعتاد أن يحصل المرشح الأساسي على حماية الخدمة السرية في وقت مبكر من العملية الأولية.

ويحدد وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع لجنة استشارية من قيادات مجلسي النواب والشيوخ، المرشحين الذين يندرجون في هذه الفئة 'الرئيسية'.