زيادة الرواتب|جمعية رجال الأعمال: قرارات الرئيس تؤكد سعي الدولة للتخفيف عن المواطن

قال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بزيادة الرواتب جاءت فى إطار الشفافية التي تتبعها الحكومة المصرية فى طرح كافة المعلومات على المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه طوال الوقت فى تلك الظروف العالمية الصعبة المواطن يحتاج أن يتلقي المعلومة من المصدر الصحيح.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وفرة المعلومات التي تقدمها الحكومة المصرية تطمئن المواطن وتحدث نوعًا من أنواع الاستقرار فى أسعار السلع.



وتابع أن مصر لديها قدرة على التعامل مع المتغير العالمي بكل إمكانياتها اللوجيستية والفكرية وحماية المواطن المصري من تبعات تلك الأزمات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر المستطاع، وذلك يظهر فى زيادة المرتبات والمعاشات.

