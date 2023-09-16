العين مرآة الجسد .. أمراض خطيرة تكتشفها من العيون تعرف عليها

يشعر الكثير من الأشخاص بمضاعفات في شبكية العين وتشوش في الرؤية ويعانون من الرؤية غير الواضحة .. دون معرفة ما السبب وراء ذلك ، وتدل بعض التغيرات التي تحدث بالعين على عوارض ومؤشرات لأمراض خطيرة، لان العين مرآة الجسد لأنها تعكس في كثير من الأحيان الحالة الصحية للجسم لذلك يوصي الخبراء بإجراء فحص العيون كل عامين على الأقل ، وتعد اختبارات العين مهمة للغاية للحفاظ على صحة العين .. نرصد اهم العلامات التي تظهر علي العين وتدل علي الاصابة بامراض خطيرة وفقا لما نشره موقع nutrition-and-you

علامات في العين تكشف الاصابة بالامراض:

حيث اكد جايلز إدموندز، مدير الخدمات السريرية في مؤسسة Specsavers، العلامات التي يمكننا اكتشافها من خلال العين هي :-

يقول إدموندز إن اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة لا يسبب عادة أي أعراض ملحوظة، لذلك يمكن لفحص العين أن يكتشفه مبكرا.



وتؤثر الحالة على الأوعية الدموية الصغيرة في العين، ما يؤدي إلى تلف شبكية العين.

أوضح إدموندز أن الظهور المفاجئ للرؤية الضبابية يمكن أن يكون سببه جلطة. وأضاف أن هذا يمكن أن يحدث بشكل خاص إذا تم دمج عدم وضوح الرؤية مع بعض العلامات الرئيسية الأخرى مثل الكلام غير الواضح.

وقال: "الرؤية الضبابية يمكن أن تشير أيضا إلى حالات أخرى في العين مثل إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر".

ويقول"يمكن أن يكون التورم في العصب البصري مرئيا أثناء فحص العين ويمكن أن يشير أحيانا إلى وجود ورم في المخ".

تابع إدموندز إنه في حين أن اختبار العين يمكن أن يبحث عن أي سرطانات في العين مثل الأورام الميلانينية، فإنه يكشف أحيانا عن وجود أورام دماغية محتملة.



وأضاف أن "هذا الالتهاب عادة ما يؤدي إلى جفاف العين ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب حالات أكثر خطورة مثل التهاب القزحية".

الكوليسترول التي يمكن اكتشافها في العين، هي الحلقة الزرقاء. وعادة ما تظهر هذه الحلقة حول القزحية مع التقدم في العمر ،وهي أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر

ويحدث هذا بسبب ترسبات الكوليسترول في العين.



وأوضح إدموندز أن طبيب العيون يمكنه البحث عن التغييرات المميزة المبكرة، مثل التسريبات الصغيرة من هذه الأوعية التالفة.

بالإضافة إلى التسبب في التهاب المفاصل، يمكن لبعض الأمراض المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أن تسبب التهابا في العين، كما يقول إدموندز.

واوضح إدموندز: "تحدث الحالة عندما يتحول الهيموغلوبين إلى مادة البيليروبين، والتي لا يتم التخلص منها بعد ذلك من الجسم ،ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد يحدث اصفرار الجلد، والعينين، ويمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكبد أو المرارة أو البنكرياس.