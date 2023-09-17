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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام التيار الكهربائي بمحطة مياه الصفا جنوب العريش

انتظام التيار الكهربائي
انتظام التيار الكهربائي بمحطة الصفا بالعريش

تابع المهندس  محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ،   انتظام التيار الكهربائي بمحطة مياه الصفا جنوب العريش، تحت إشراف المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء بشركة مياه الشرب، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عزيز رئيس الشركة  بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب. 
 

محطة الصفا:

وقد قام طاقم العمل الفني بالشركة بإصلاح الأعطال،  و التأكد من انتظام الكهرباء بمحطة الصفا ، والاطمئنان علي وصول التيار الكهربي بها لضخ المياه للأحياء داخل العاصمة العريش. 

 

واكد مدير عام منطقة العريش بالشركة ،  أن  الشركة  تحرص على انتظام التيار الكهربائي في مختلف محطات المياه بمدينة  العريش ،  بما يتيح إمكانية تشغيل المحطة لضخ المياه الى الأحياء حسب المواعيد المحددة لكل حي .

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