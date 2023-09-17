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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام سوسييداد بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي نظيره ريال سوسييداد، اليوم، الأحد،  في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤقتا برصيد 13 نقطة، من 4 مباريات، وحال فوزه سيخطف الصدارة من برشلونة حيث سيصل إلى النقطة 16، ويأتي ريال سوسييداد في المركز العاشر برصيد  7 نقاط.

واستعاد ريال مدريد الثنائي الإسباني داني سيبايوس والفرنسي فيرلاند ميندي، اللذين تعافيا من إصابات عضلية حالت دون مشاركتهما في أي مباراة للفريق، منذ بداية الموسم الجاري.

وهناك 4 غائبين مؤكدين عن قائمة الريال، وعلى رأسهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي ميليتاو، حيث يعاني كل منهما من قطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى، بينما يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور والتركي أردا جولر تعافيهما من الإصابة.

وحضر مران الميرنجي أمس، السبت، راؤول جونزاليس، مدرب ريال مدريد كاستيا، بجانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول.

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