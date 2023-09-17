الثلاثاء.. صاحبة السعادة تحاور 4 من نجوم الفن شاركوا في حرب أكتوبر

تقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر ١٩٧٣.

الحلقة التي تعرض في سهرة الثلاثاء المقبل، تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم، الفنان لطفي لبيب سلاح المشاه، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

خلال الحلقة يستعرض الفنانين ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكى النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.