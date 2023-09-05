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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسعاد يونس تكشف كواليس ظهور ابنة ماجد الكدواني في حلقة صاحبة السعادة

إسعاد يونس
إسعاد يونس

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن كواليس لقاء الفنان ماجد الكدواني بابنته ساندرا على الهواء مباشرة في واحدة من اللقطات التي كانت هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، قائلة إن اللقطة كانت مفاجأة بالفعل بالنسبة للفنان ماجد الكدواني. 

إسعاد يونس تتحدث عن كواليس ظهور بنت ماجد الكدواني 

وأضافت "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "dmc"، أنها خططت للأمر مع فريق إعدادها مع الفريق الخاص بالقناة، وتم تدبير القصة من أجل جلب ابنته في البرنامج دون علمه، "ماجد الكدواني مكنش يعرف خالص أن بنته جاية البرنامج". 

وتابعت إسعاد يونس أنها حاولت أن تشغل الفنان ماجد الكداوني من أجل دخول ابنته وعمل "بروفة" على الأغنية التي ظهرت للجميع على الهواء مباشرة، ومن ثم ظهر المشهد أمام المشاهدين، موضحة أن ماجد الكدواني كان رد فعله طبيعي بنسبة ألف%. 

واستكملت أن من يعلم الفنان ماجد الكدواني عن قرب يعلم أنه إنسان كبير، وأب صادق جدا، ويحب أسرته كثيرا، وكانت تتوقع رد الفعل الجميل الذي ظهر أمام الشاشات، لافتة إلى أن ساندرا ماجد الكدواني صوتها مميز، وتتدرب بشكل جدا لأنها تغني بعض الأغاني الغربية وما إلى ذلك. 

اسعاد يونس ماجد الكدواني قناة DMC رامي رضوان الفنان ماجد الكداوني

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