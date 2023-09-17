عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي بكينيا يعقد ملتقى التدريب السنوي لتطوير العمل وتعزيز التواصل

صدى البلد

عقد البنك التجاري الدولي CIB كينيا - التابع للبنك التجاري الدولي مصر - ملتقى التدريب الجماعي السنوي لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار "One CIB"، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة البنك التجاري الدولي التوسعية في القارة الأفريقية، وبعد نجاحه في الاستحواذ الكامل على بنك "ماي فير" الكيني في أوائل العام، وذلك سعياً للانخراط في الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية في كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.


وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال في تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعي وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابي لكافة العملاء في مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات. 


وقد أقيمت فعاليات الملتقى الجماعي السنوي بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك التجاري الدولي من مصر و  كينيا،   لتعزيز أواصل العلاقة و الترابط بين مصر و كينيا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

ترشيحاتنا

كلوب: محمد صلاح رجل الأوقات الصعبة في ليفربول

أسامة ربيع: مرشدو قناة السويس نموذج يحتذى به في الوطنية والانضباط والكفاءة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. مفاجأة في الحد الأدنى للقبول بكيلة التمريض وبشرى لطلاب الصعيد

الدفاع الروسية تعلن إسقاط عشرات المسيرات الروسية والقضاء على مئات الجنود

جمال رائف: حديث السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب|فيديو

وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي قنا - الغردقة - سفاجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ