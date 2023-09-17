مروان محسن يقود هجوم فيوتشر آمام سينجيدا التنزاني

أعلن ريكاردو فور موسينو المديد الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيل فريقه أمام سينجيدا التنزاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.