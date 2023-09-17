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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر آمام سينجيدا التنزاني

مروان محسن
مروان محسن

أعلن ريكاردو فور موسينو المديد الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيل فريقه أمام سينجيدا التنزاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

 

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، وودع النسخة الماضية من دور المجموعات.

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