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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احمد شوبير ينعي الفنان أشرف مصيلحي بكلمات مؤثره

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

توفي الفنان أشرف مصيلحي، مساء امس الأحد؛ بعد صراع مع المرض، فيما لم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة، أو مكان وموعد العزاء.

ونعى الإعلامي احمد شوبير، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك عبر حسابه على “فيسبوك”،و كتب: خالص العزاء في وفاةالمغفور له الصديق والفنان اشرف مصيلحي داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته خالص عزائي لأسرته ومحبيه".

 

وكانت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تحدثت مؤخرا، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعدتدهورها بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

 

وكشفت منال الصيفي عن حالة زوجها أشرف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج«حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم.

وأوضحت منال الصيفي حالة أشرف مصيلحي قائلة: «زوجي تعبان لكن حالته مستقرة.. دعواتكم»، مضيفة: «حتىشهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير».

وأضافت منال الصيفي: «الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه».. موضحةالسبب: «زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث».

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