وزيرة الهجرة: 100 ألف لأسرة المتوفي في فيضانات ليبيا و25 ألف للمصاب

كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل التعويضات المقدمة لأهالي ضحايا ومصابين المصريين الذين أصيبوا في العاصفة دانيال التي حدثت في ليبيا.

وأضافت "الجندي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "ON" الفضائية، أن مجلس الوزراء عقد إجتماع يوم الخميس الماضي بشأن بحث أوضاع المصريين الذين فقدوا داخل ليبيا والأشخاص الذين توفوا، موضحة أنه تم صرف 100 ألف جنيه للشخص المتوفي و 25 الف جنيه للمصاب.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن تم إستقبال 87 جثمان مصري من ضحايا الفيضانات في ليبيا حتي الآن وجاري التواصل مع السلطات الليبية من أجل البحث عن جميع المتضررين المصريين.