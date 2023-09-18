عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية مشددة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها في محيط "الأقصى"، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين وطلبة المدارس إليه.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.