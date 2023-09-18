أمريكا.. اصطدام طائرتين خلال سباق جوي ومصرع قائديهما

لقى طياران مصرعهما أمس الأحد إثر اصطدام طائرتين خفيفتين عند هبوطهما خلال البطولة الوطنية للسباقات الجوية في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، قالت جمعية رينو للسباقات الجوية في بيان صادر عنها إن طائرتين تعرضتا لحادث هبوط في ختام سباق T-6 Gold، وتأكد وفاة الطيارين.

وتم التعرف على الطيارين وهما نيك ميسي وكريس راشينج، وقيل إنهما كانا فائزين بالميدالية الذهبية في فئة T-6، وقادا طائرتي Six-Cat وRushing.

وتم إخطار عائلاتهما، فيما تعاملت خدمات الدعم في الموقع مع هذا الحادث.

وقال فريد تيلينج، رئيس رابطة سباقات الجو في رينو ورئيس فئة T-6، في بيان: "أشعر بالصدمة والحزن التام".

وأضاف: "لم يكن هذان الطياران مجرد جزء لا يتجزأ من عائلة السباق الجوي للبطولة الوطنية، بل كانا جزءًا من عائلتي".

