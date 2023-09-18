وزير النقل يتابع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل حيث قام الوزير يرافقه اللواء/ عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتنفيذها تحالف شركات وطنية مصرية واجنبية

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل



حيث تفقد الوزير أعمال انشاء ارصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100 م طولي، و أعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل الى 810 ألف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء

ووجه الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار وحيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي و خدمة أعمال التصديروالاستيراد و المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي .

وفي لقائه مع العاملين بالمشروع وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذة للمشروع ولكافة الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا الى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع(قنا /الغردقة /سفاجا ) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحة ونقل الركاب والبضائع لافتا الى ان ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالمي كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جدير بالذكر، أنه تم قد تم توقيع التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر

هذا وسيتم انشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بمساحة ٤٣٠ ألف متر مسطح وكذلك إنشاء عدد ٢ منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة ٤٢٠ ألف متر مسطح و مساحة ٤٦٠ ألف متر مسطح

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