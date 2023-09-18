شوبير عن خصم الأهلي 100 ألف جنيه من إمام العاشور: كله هبد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على حقيقة خصم النادي الأهلي، ١٠٠ ألف جنيه لـ إمام عاشور.

وكتب "شوبير"، من خلال حسابه الشخصي "فيس بوك"، "بيقولك ان شوبير قال في برنامجه الاذاعي ان خالد بيبو خصم لعاشور ١٠٠ الف جنيه !!؟؟ ياراااجل .. تصدق انا سألت شوبير نفسه قاللي امتي وفين عشان الحق اسمع، ياللا اهو كله هبد والسلام زي حكاية الشناوى وامام".

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية اليوم: "رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع فاروق: "الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة ليشكو له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".