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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة الإخوة.. المشدد 7 سنوات لـ 5 أشقاء أصابوا شخصا بعاهة مستديمة

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين، بمعاقبة 5 أشقاء بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى منطقة البدرشين.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 8321 لسنة 2022 جنايات البدرشين، أن المتهمين، "ر .م" 40 سنة، "ع .م " 36 سنة، " ع.م" 50 سنة، "ح .م" 31 سنة، " س .م"  38 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية في يوم 2022/5/16، أحدثوا عمداً إصابة المجني عليه" إ ر"، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه على إثر خلاف بينهم، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به وانهالوا عليه بضربات متتالية - بأسلحة بيضاء، استقرت بعموم جسده فأحدثوا إصابته بيده والتي نشأ على إثرها عاهته المستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

ووجهت إليهم تهمه إحراز أسلحة بيضاء "شوم وسنج"، مما تستخدم في التعدي على الأشخاص واستخدموها في التعدي على المجني عليه سالف الذكر وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف المجني عليه "إبراهيم رجب" في التحقيقات، عن أنه إثر خلافات سابقة وحال تواجده بأرضه باغته المتهمون متعدين عليه ضربا باستخدام أسلحة بيضاء حوزتهم، فنشأ عن ذلك إصابات مبينة بتقارير الطب الشرعي وتخلف لديه من عاهة مستديمة.

وكشف تقرير الطبي الشرعي، عن إصابة المجني عليه ذات طبيعة رضية تنشأ من المصادمة بجسم صلب راضى، وأنها جائزة الحدوث وفقا للتاريخ والتصوير الوارد على لسانه، وتخلف لديه جراء إصابته بعظمة الزند والرسغ اليد اليمنى واليد اليسرى وتقدر درجة العجز الناشئ عنها حوالي عشرين بالمائة.

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