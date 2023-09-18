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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: نأمل في قيام سلوفينيا بدور داعم للقضايا العربية بمجلس الأمن

أبو الغيط ووزيرة
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، مع “تانيا فاجون”، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة خارجية سلوفينيا، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة فوز بلادها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، معرباً عن أمله في أن تلعب سلوفينيا من خلال هذه العضوية دوراً داعماً للقضايا العربية داخل المجلس، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لاستقرار الأمن في المنطقة والعالم، مشيرا إلى المواقف الأخيرة لسلوفينيا التي كانت إيجابية حيال بعض القضايا العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرة السلوفينية استفسرت حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبر الأمين العام عن انزعاجه حيال التدهور الخطير الذي لحق بأوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة لحقوقهم ولحملات غير مسبوقة من القمع، خاصة مع وجود حكومة هي الأكثر يمينية على رأس السلطة في إسرائيل.

وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية، على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات منها الأزمة الليبية والوضع في السودان وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن.

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