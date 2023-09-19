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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تسعى للحصول على أموال والتزامات لإحياء أهداف التنمية المتوقفة

صدى البلد

يسعى زعماء العالم إلى إنقاذ الأهداف العالمية المتوقفة لمكافحة قضايا مثل الجوع والفقر وأزمة المناخ التي خرجت عن مسارها في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والرياح الاقتصادية المعاكسة.

في منتصف الطريق تقريباً نحو الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - التي تم الاتفاق عليها كمقياس للتنمية في عام 2015 - فإن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، مما يزيد من المخاطر أمام قمة أهداف التنمية المستدامة التي تستمر يومين والتي بدأت يوم الاثنين.

وقال جون غيلروي، مسؤول المناخ والتنمية المستدامة في البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة: 'حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على مدى انحرافنا عن المسار'.

وتعد إيرلندا وقطر من الميسرين المشاركين للإعلان السياسي الذي تم اعتماده مع انطلاق القمة في نيويورك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الحضور: 'في منتصف الطريق نحو الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة، تتجه أنظار العالم إليكم مرة أخرى'. 'يمكننا أن ننتصر. إذا تحركنا الآن. إذا عملنا معا.'

وسعيًا لاستعادة الزخم المفقود، دعا غوتيريش إلى الحصول على ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا كتمويل إضافي من الدول الغنية للمساعدة في تحقيق الأهداف بحلول عام 2030 - ومن المتوقع أن يقدم القادة التزامات مؤقتة جديدة بأهداف التنمية المستدامة هذا الأسبوع، بما في ذلك معايير للحد من عدم المساواة والفقر. بحلول عام 2027.

ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر متأخرة بشكل معتدل أو شديد عن الجدول الزمني، وفقا لتقييم للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا العام.

وحذر نص الإعلان السياسي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 'في خطر' وأن الجوع وسوء التغذية آخذان في الارتفاع.

وأصدرت الأمم المتحدة هذا الشهر أيضًا بحثًا بالتعاون مع 95 دولة نامية، وجدت أن 72 دولة منها أبلغت عن زيادة في انبعاثات تسخين الكوكب منذ عام 2019، ونجحت واحدة فقط من كل خمس دول في خفض مستويات الفقر - ​​وهي المقاييس الرئيسية في أجندة أهداف التنمية المستدامة.

وتشمل الأهداف الأخرى توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين.

وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه عند وضع أهداف التنمية المستدامة قبل ثماني سنوات، لم يتمكن المسؤولون من توقع الوباء والضغوط الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير والحد من قدرة البلدان على الاقتراض.

وقال إن العديد من البلدان تتخلف عن السداد مرة أخرى 'إلى نوع من مسار التعافي والنمو الذي يركز بحق على الوظائف والدخل وأيضا على إدارة الأزمة - ولكنه في الواقع يحبسنا أيضا في مسارات من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم عدم المساواة'.

ويقول الباحثون إن التأثيرات المتزايدة لأزمة المناخ تعيق أيضًا التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية.

قال بحث صدر هذا الشهر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن ارتفاع درجات الحرارة والعواصف المتكررة يؤدي إلى تفاقم الجوع ويجعل من الصعب على الناس الحصول على الرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وقال جان سو، مدير برنامج عدالة الطاقة في مركز التنوع البيولوجي، وهو منظمة بيئية غير ربحية، إن المناخ هو 'محور' قضايا العدالة الاجتماعية التي تواجه العالم.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، في بيان مصاحب لتقرير صدر هذا الشهر، إنه رغم إحراز بعض التقدم، فإن الانتكاسات العديدة في السنوات الأخيرة تركت ملايين الأطفال في فقر مدقع.

وخلص التقرير الصادر عن اليونيسف والبنك الدولي إلى أن حوالي 333 مليون طفل على مستوى العالم سيعيشون في فقر مدقع اعتبارًا من عام 2022، انخفاضًا من 383 مليونًا في عام 2013.

لكن هذا العدد انخفض إلى ما يقدر بـ 319 مليونًا في عام 2019 قبل تفشي الوباء - ولا يقترب بأي حال من الأحوال من المسار المطلوب لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس بحلول عام 2030.

 

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