كارمن سليمان تستعرض جمالها ورشاقتها بأحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان صوراً جديدة لها، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية، بفستان أبيض ولوك ميك اب يبرز جمالها، مع تسريحة شعر مرتبة.

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.



وأكدت كارمن سليمان، أنها مطربة تريد التجديد ولكن في إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق في تقديم أغاني مهرجانات.



وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهوبين الموجودين على الساحة.



وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله، أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة في الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.