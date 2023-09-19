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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب تشيد بدور جامعة القاهرة في تحقيق التنمية بالسودان

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالاهتمام الكبير من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتطوير وتحديث مبنى فرع الجامعة بالخرطوم بالحرم الجامعي مؤكداً أن هذا الإهتمام يأتى فى ضوء الإهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة.


كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت التى أكد فيها أنه تم تطوير فرع جامعة القاهرة بالخرطوم ليتيح الدراسة للطلاب من دولة السودان وجمهورية جنوب السودان وتخريج كوادر سودانية يكون لهم دور في تحقيق التنمية في السودان ويضم كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، وتتركز الدراسة به على مرحلة البكالوريوس ويتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم ويُعامل الطالب السوداني معاملة الطالب المصري مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور فرع جامعة القاهرة بالخرطوم فى مساندة الطلاب من أبناء السودان وجنوب السودان.


وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن جامعة القاهرة العريقة أصبح لها دورها الكبير والمهم فى التعاون الحقيقي مع مختلف الجامعات العربية لتطوير وتحديث التعليم الجامعى على المستوى العربي مؤكداً الأهمية الكبيرة لجامعة القاهرة فى هذا المجال بعد أن تصدرت جامعة القاهرة مراكز عالمية مرموقة فى مختلف التصنيفات العالمية.

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب محمد عثمان الخشت الحرم الجامعى

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