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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق دبي المالي ينجز المراجعة ربع السنوية للمؤشر العام والإسلامي

سوق دبي
سوق دبي

 أعلن سوق دبي المالي، إنجازه المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتبارا من يوم أمس الموافق 18 سبتمبر 2023.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "دبي الإسلامي" بحصة 10%، و"إعمار العقارية" بوزن 10%، و"ديوا" 10%، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.

وجاء سهم "العربية للطيران" في المركز الخامس بوزن 6.43%، ثم "دبي للاستثمار" 6.31%، و"دبي التجاري" 4.91% و"سالك" 4.87% و"إعمار للتطوير" 4.71% و"المشرق" 4.34% و"دو" 4.18% و"مصرف عجمان" 3.09% و"إمباور" 2.81% و"الخليج للملاحة" 2.2%.

وحل سهم "سوق دبي المالي" في المركز الـ 15 بوزن 2.13% و"تبريد" 1.88% و"أرامكس" 1.6% و"تعليم" 1.54% و"ديار" 1.52% و"تيكوم" 1.35% و"الاتحاد العقارية" 1.35% و"أمانات" 1.2%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي: "إعمار العقارية" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"ديوا" بنسبة 10%.

وتصدر سهم "العربية للطيران" المركز الرابع بوزن 8.45% ثم "دبي للاستثمار" 8.29% و"سالك" 6.4% و"إعمار للتطوير" 6.19% و"دو" 5.49% و"مصرف عجمان" 4.06% و"إمباور" 3.7%، و"الخليج للملاحة" 2.89% و"سوق دبي المالي" 2.8% و"تبريد" 2.47% و"جي اف اتش" 2.15%.

وبلغ وزن سهم "أرامكس" في المؤشر الإسلامي" 2.1% و"تعليم" 2.02% و"ديار" 1.99% و"تيكوم" 1.78% و"الاتحاد العقارية" 1.77% و"السلام البحرين" 1.66% و"أمانات" 1.58% و"دبي للمرطبات" 1.14% و"الأنصاري" 1%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.

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