الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بمدينة نصر بعد حريق في مخزن| صور

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ سكان عقار سكني بمدينة نصر من الموت المحقق بعد نشوب حريق داخل مخزن أغذية بالطابق الأرضي.

‏وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مخزن تابع لمطعم مأكولات شهير بمدينة نصر أول .

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتوجيه ٤ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات المخزن بالكامل دون إصابات.

فيما تم إنقاذ سكان العقار بعد إخلائه حرصا على أرواحهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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