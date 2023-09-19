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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متطوع ليبي ينتشل جثمانًا من تحت الأنقاض فيكتشف أنه والده| شاهد الصدمة

صدمة متطوع ليبي ينتشل
صدمة متطوع ليبي ينتشل جثمان من تحت الأنقاض فيكتشف أنه لوالده

تطوع شاب ليبي في فرق الإنقاذ لانتشال آلاف المفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة وعلى الشواطئ وفي البحر التي جرفتهم العاصفة دانيال.

وفي إحدى المرات بعد انتشاله جثمانا عالقا تحت ركام أحد المباني، اكتشف أنه لوالده المفقود جراء الفيضانات القوية التي أحدثتها العاصفة دانيال بمدينة درنة شرق ليبيا. 

بكاء ونحيب

ظهرت هذه التجربة القاسية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فريق إنقاذ وهو يحاول انتشال جثمان من تحت ركام إحدى المباني وفجأة يعلو صوت بكاء ونحيب لأحد أفراد الفريق، وقال ناشرو الفيديو أن المتطوع الليبي لم يستطع تمالك نفسه من هول الصدمة عندما تعرف على الجثمان وتأكد أنه لوالده.

https://youtu.be/puHSZDRNzUQ?si=ZqnaaBWN1-gzEbqn

 

وفي السياق، تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعين البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض وعلى الشواطئ وفي البحر في مهمة قد تستمر لعدة أسابيع بينما يترقب الأهالي العثور على ذويهم في أقرب وقت ممكن.  كما أكد وزير الصحة بالحكومة المدعومة من البرلمان عثمان عبد الجليل أن وزارة الداخلية تلقت حوالي 4 آلاف بلاغ عن أشخاص مفقودين.

شاب ليبي العاصفة دانيال مدينة درنة شرق ليبيا إنتشال جثمان

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