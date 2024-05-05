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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترابط العلاقة بين أبناء الوطن|محافظ الغربية يستكمل تهنئة الأقباط بعيد القيامة بزيارة المحلة وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية ، العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني ، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري.

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وقدم محافظ الغربية هدية الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

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وهنّأ المحافظ الحاضرين، مؤكدا على عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لمصرنا الغالية.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح اليوم بتهنئة الإخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

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