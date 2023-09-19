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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صيام ينتهي من تصوير مسلسل «بلا فلتر»

صدى البلد

انتهى الفنان أحمد صيام  من تصوير مشاهده  ضمن أولى أحداث الأسكتشات الكوميدية لـ مسلسل «بلا فلتر»، بأحد استوديوهات منطقة حدائق الأهرام وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

وقال الفنان أحمد صيام: جذبتني فكرة حدوتة هذا الأسكتش الكوميدى، لما يحتويه من عده مفارقات كوميديه بحتة.

ومن جانبه أعرب الفنان حامد مرزوق عن إعجابه الشديد بهذا الأسكتش الكوميدى لما له من انعكاس عن سلوكيات المجتمع بشكل ساخر.

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت، حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الإجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

ويشار أن مسلسل «بلا فلتر» مكون من 30 حلقة منفصلة، فلكل حلقه منهما: اسكتشين أى لوحتين مختلفين عن بعضهما البعض، من حيث الفنانين والفنانات والقصة المختلفة لكل اسكتش بمفرده ليختلف عن الآخر.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «بلا فلتر» هو من إنتاج شركة ريد لاين للإنتاج الفنى، ويتضمن مجموعة من الفنانين المصريين والعرب مع اختلاف حلقاته، فشهد هذا الأسكتش ذاته عدد من الفنانين إلا وهم: الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالى وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار ورشة كتابة مصرية وسورية يرأسهم: أحمد الجهينى وأيمن إسماعيل وحامد مرزوق وكارو اراراد وزكى ماردينى ومنصور ديب ومن إخراج كارو اراراد.

حسن الهلالي سحر عبد الحميد أعمال أحمد صيام ابنة احمد صيام

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