تعرف على موعد انخفاض أسعار الطماطم والبصل والبطاطس.. تفاصيل

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الطماطم والبصل والبطاطس شهدا ارتفاعا فى الأسواق حيث وصل سعر الكيلو عند بائع التجزئة إلى 25 جنيهًا للطماطم و20 جنيها للبصل و15 للبطاطس، وذلك بسبب تأثر المحصول بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وضعف نمو الشتلات وقلة عقد الأزهار مما أثر على الإنتاجية.

وكشف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن موعد انخفاض أسعار الخضراوات، حيث أوضح أن العروة الجديدة للطماطم سيتم طرحها منتصف شهر أكتوبر المقبل، وبالنسبة للبطاطس ستشهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر المقبل، والبصل سينخفض مع بداية شهد ديسمبر المقبل.

انخفاض تدريجي في أسعار الخضروات

ولفت إلى أن الانخفاض سيحصل تدريجيا وفقا لآلية العرض والطلب، والتى تعتبر هي الحاكم الأول في أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر وبشدة في توافرها وأسعارها.



وأضاف نجيب، أن الشعبة تطلق على ثمار الطماطم لقب المجنونة، لأنها تشهد الصعود يومًا والهبوط يوما آخر حسب آليات العرض والطلب، موضحا أن زيادة سعر الطماطم في الفترة الحالية يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى ضعف الإنتاجية ونقص المعروض بالأسواق.

سبب ارتفاع الأسعار

وأوضح نجيب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخضروات ، يرجع إلي تلف كميات كبيرة من الحصول أثناء الحصاد، نتيجة للتغيرات المناخية، التي أثرت بطبعها على العديد من المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة.

وأضاف أن التغيرات المناخية التي شهدتها الطماطم أثناء فترة الحصاد أثرت على المحصول، مما أدى إلي نقص المعروض من المنتج، ومنه استغلال المستهلك من قبل التجار ورفع الأسعار.