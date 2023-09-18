نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة غير متوقعة عن موعد انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن توقعنا هذا الأمر منذ ما يقرب من شهرين.



وأضاف حسين أبو صدام، في تصريحات تليفزيون، مساء أمس الأحد، أن الأسعار متأثرة بالتغيرات المناخية، ومتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في هدذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لها دور وسببت تأثر سلبي على الأسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة ستنخفض بعد اسبوعين



وتابع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن التغيرات المناخية سببت في قلة الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة ستنخفض بعد اسبوعين اي بعد ١٥ يوم تقريبا.

وفي السياق نفسه أثنى على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي للمزاعين، قائلا :"قرارت الرئيس هدية للفلاحيين ولكل المواطنين".