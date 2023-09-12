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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. اعرفها لحظة بلحظة عبر هذا التطبيق

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوممفاجأة فى أسعار الخضروات والفاك

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، والتي تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لأسعر الأسواق، وأحياناً لا تكون بنفس الدقة بنسبة 100%، إلا أنه يمكنك من الآن معرفة الأسعار الرسمية من خلال تطبيق مجلس الوزراء الرسمي.

يمكنك تحميل التطبيق لهواتف أندرويد من هذا الرابط، أما اذا كان هاتفك من نوع آيفون تستطيع الحصول عليه من هنا.

جدير بالذكر أن أسعار الطماطم ارتفعت بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وسجلت البامية 35 جنيها، والبصل 16 جنيها، والبطاطس 12 جنيها، والخيار 12 جنيها، والكوسة 15 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات، والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.

كما سجل الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف للحزمة، والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها، والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها، والبصل المقور 15 جنيها، والبصل الذهبي 15 جنيها، والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها، والفلفل الرومي 20 جنيها، والكوسة 8 إلى 12 جنيها، وورق العنب 25 جنيها، والفلفل البلدي 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وصل سعر البرقوق لـ 40 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والعنب الأخضر 25 جنيها، والجوافة 20 جنيها، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها، والعنب الأسود 30 جنيها.

أما سعر التفاح الأصفر 40 جنيها، والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها، والتفاح الأخضر 50 جنيها، والتفاح البلدي 20 جنيها، والكمثرى 45 جنيها، والكيوي 50 جنيها، والأفوكادو 120 جنيها، والخوخ البلدي 20 جنيها.

أما البرقوق الأسود فسعره 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح بين 25 جنيها و40 جنيها، والبرتقال الصيفي 15 جنيها، والتين 50 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة الخضروات مجلس الوزراء تطبيق مجلس الوزراء أندرويد آيفون

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