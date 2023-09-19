طريقة تونر طبيعي لعلاج البشرة بالبقدونس

يعد البقدونس من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في علاج عدد كبير من مشاكل البشره منها الخطوط التعبيرية والتجاعيد والشحوب والاسمرار

نعرض لكم طريقه عمل تونر البقدونس وزيت الشاي في المنزل من خلا ل ماجاء في موقع stylecraze

مكونات تونر البقدونس

ماء مقطرة

أوراق البقدونس

بضع قطرات من عصير الليمون

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

3 قطرات من خلاصة إكليل الجبل

عملية

أضف أوراق البقدونس إلى الماء المغلي.

بعد أن يبرد، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وزيت شجرة الشاي وخلاصة إكليل الجبل.

ضعي هذا الخليط في زجاجة واستخدميه كتونر.