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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تونر طبيعي لعلاج البشرة بالبقدونس

صدى البلد

يعد البقدونس من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في علاج عدد كبير من مشاكل البشره منها الخطوط التعبيرية والتجاعيد والشحوب والاسمرار

نعرض لكم طريقه عمل تونر البقدونس وزيت الشاي في المنزل من خلا ل ماجاء في موقع stylecraze

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مكونات تونر البقدونس 
ماء مقطرة
أوراق البقدونس
بضع قطرات من عصير الليمون
3 قطرات من زيت شجرة الشاي
3 قطرات من خلاصة إكليل الجبل
عملية
أضف أوراق البقدونس إلى الماء المغلي.
بعد أن يبرد، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وزيت شجرة الشاي وخلاصة إكليل الجبل.
ضعي هذا الخليط في زجاجة واستخدميه كتونر.

البقدونس إكليل الجبل الخطوط التعبيرية خدمي زيت شجرة الشاى تجاعيد علاج البشرة مشاكل البشرة

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