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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الرومانية ترفض لقاء نظيرها الإسرائيلي في الأمم المتحدة

إيلي كوهين
إيلي كوهين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو، رفضت لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في الحكومة الرومانية، أن عرض عقد اللقاء جاء من الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تقرير على الموقع الإخباري الروماني " G4 Media" فإن سبب الرفض هو لقاء عقده السفير الإسرائيلي لدى رومانيا، بقيادة كوهين، مع قيادات حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين "AUR" اليميني المتطرف.

من جانبها نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الأنباء، وقالت إنه لم يتم تقديم أي طلب من الجانب الإسرائيلي لعقد لقاء بين الطرفين.

وأضافت الوزارة إن "الوزير لم يطلب الاجتماع مع وزيرة الخارجية الرومانية في الأمم المتحدة، ويجري النظر في إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع في وقت لاحق من هذا العام".

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