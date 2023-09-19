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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة.. تفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا لكشف الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

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أحمد موسى يكشف ميزات المدارس التكنولوجية التطبيقية

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع الجهات المدنية التي قدمت طلبات بمتابعة الانتخابات الرئاسية تم الموافقة عليها، موضحًا أن المواطن له حق التصويت دون إملاء أو توجيه، متابعا أنه وفقا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك نحو 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، و المواطن له حق اختيار من يريده، الأهم في النهاية أن يدلى المواطن بصوته.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عدد من النقابات والأحزاب والاتحادات أعلنت عن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

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