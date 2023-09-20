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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر 2023: انتظر مكالمة عمل

صدى البلد

يولد اصحاب برج الثور في الفترة من (21 أبريل - 20 مايو) ويحب هؤلاء الأشخاص الراحة وفي نفس الوقت يعشقون التنزه والرحلات والحفلات

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر 2023


في العلاقة وسوف تستمتع بها على أكمل وجه. التحديات موجودة في العمل ولكن عليك التعامل معها دبلوماسياً. ماليا أنت جيد والصحة سوف تظهر أيضا علامات إيجابية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 18سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الأربعاء 20 سبتمبر وتوقعات الأبراج مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا

توقعات برج الثور وحظك اليوم عاطفيا 


اقترب من حبيبتك للتعبير عن مشاعرك اليوم و سيكون بعض سكان برج الثور الأصليين محظوظين حتى بالتصالح مع الحبيب السابق من خلال تسوية المشكلات القديمة التي أدت إلى الانفصال. أولئك الذين لديهم مشاكل في العلاقة يحتاجون إلى الجلوس والتحدث لحلها اليوم. لحسن الحظ، سيجد بعض مواليد برج الثور أيضًا الحب في المكتب اليوم ويمكن أن تكون هذه العلاقة مثمرة أكثر غدًا.

توقعات برج الثور وحظك اليوم مهنيا 


اليوم مناسب لإطلاق مشروع جديد، وإذا كنت أحد كبار أعضاء الفريق، فبادر بتحمل المسؤولية و نظرًا لأنك ستكون حريصًا على تبديل الوظائف، قم بتحديث ملفك الشخصي على بوابة الوظائف وانتظر مكالمات مقابلة العمل وستحظى المهام المتعددة بالتقدير، وإذا كنت تتمتع ببراعة في القيام بمهام متعددة، فيمكنك التنفس بسهولة وسيحتاج رواد الأعمال إلى جهد إضافي اليوم لإطلاق مشاريع جديدة. يمكن لبعض المشكلات البسيطة مع السلطات أن تسبب مشاكل للأعمال.

توقعات برج الثور وحظك اليوم ماليا

لن توجد مشاكل مالية اليوم وستكون في حالة جيدة و قد تحصل على دخل من استثمار سابق كما سيقوم بعض كبار السن بتوزيع الثروة بين الأطفال.

 أولئك الذين يتعاملون مع المسؤوليات المالية في المنزل سيكون لديهم مشاكل بسيطة من الأشقاء. اليوم أيضًا جيد للاستثمار في سوق الأوراق المالية وأعمال المضاربة.

توقعات برج الثور  حظك اليوم صحيا 


على الرغم من أنك ستكون خاليًا من الأمراض الخطيرة، إلا أن بعض الأمراض البسيطة قد تؤثر على كبار السن، مثل الحمى الفيروسية، والمشكلات المرتبطة بالسعال، وارتفاع ضغط الدم. 

لا تتحمل ضغوطًا مفرطة في الحياة لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على حياتك الشخصية و يجب أن يكون الأطفال حذرين أثناء اللعب، وخاصةً كرة القدم أو الكريكيت. يمكنك أن تبدأ اليوغا والتأمل اليوم والتمارين الخفيفة 

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