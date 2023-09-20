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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، بمحافظة الإسماعيلية والمقامة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات.

 

بدأت فعاليات اليوم الثاني من داخل مركز الشباب، بمحاضرة بعنوان "بناء الأسرة المصرية" تحدثت خلالها د. ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة الأسبق، عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأسرة تعد حجر الأساس في أي بناء مجتمعي فإذا صلح الأساس صلح سائر البناء.


واختتمت حديثها بتوجيه مجموعة من النصائح أهمها الاهتمام برعاية الأبناء وضرورة تنشئتهم على أسس صالحة، ثم تم فتح باب المناقشة مع مجموعة من سيدات القرية.

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كما استمرت الورش الفنية المقامة للأطفال ومنها ورشة تعليم الرسم، تصميم عروسة المولد، وتصميم شعار، هذا إلى جانب تصميم لوحات لعدد من الأماكن السياحية وأخرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر باستخدام الألوان المختلفة إشراف سماح علي.


كما قدم الفنان محمود نوح عرض مسرح عرائس، لتعليم الأطفال السلوكيات الحميدة وعدم التنمر، تلاه فقرات ترفيهية متنوعة وسط تفاعل كبير من الأطفال.

 

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقيمت محاضرة بعنوان "الانتماء " في اليوم الثالث من المبادرة، أوضح خلالها الشاعر د. حسن سلطان مفهوم الانتماء بشتى أشكاله، ودور الدولة في الثثقيف ونشر الوعي لمواجهة حرب الجيل الرابع ومحاربة الشائعات.

 

هذا إلى جانب مجموعة متنوعة من الورش الفنية أقيمت داخل المدرسة منها ورشة عمل تصميمات حول الموتيفات الشعبية، وأخرى بمناسبة المولد النبوي الشريف.


وفي مركز الشباب قدمت فرقة مسرح العرائس عرضا فنيا، تدور فكرته حول أسس المعاملة بين الأشقاء، أهمية التعاون، وترسيخ مفهوم احترام الكبير والعطف على الصغير، وجاء الختام مع فقرة اكتشاف مواهب لعدد من أطفال القرية.

 

تقام مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " بهدف بتنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري. 


ومن المقرر أن تستمر بمحافظة الإسماعيلية حتى ٢٢ سبتمبر الجاري، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري.

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