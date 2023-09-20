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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرًا من سباق التسلح النووي|رئيس وزراء اليابان: مُستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان

دقّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ناقوس الخطر بشأن سباق التسلح النووي المحتمل، قائلًا إن العالم يواجه تقهقرًا في المجال المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف كيشيدا في كلمته اليوم الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انخراط الدول النووية في تدابير وإجراءات لنزع الأسلحة النووية أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن الخلافات والانقسام من أجل إرساء قواعد متينة لتوحيد جهود نزع الأسلحة النووية.

وأكد أنه لا يجوز إطالة أزمة الغذاء حول العالم، مشددًا على ضرورة التوصل إلى مجتمع دولي يحترم حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه يجب الاهتمام بالاستثمار في الشعوب والاهتمام بالنمو النوعي، مؤكدًا أنه لا يمكن للعالم أن يتغلب على الأزمات دون تعاون دولي.

وأكد أنه مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى مسار دبلوماسي وسط توترات بشأن برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج، مستطردًا أن اليابان مستعدة لحل جميع القضايا مع كوريا الشمالية.

وقال كيشيدا "من منظور فتح حقبة جديدة معًا، أود أن أنقل تصميمي على الاجتماع مع الرئيس كيم جونج أون وجهًا لوجه في أي وقت دون أي شروط".

وأضاف أنه يود إجراء محادثات رفيعة المستوى تحت إشرافه المباشر للتوصل إلى اجتماع قمة في وقت مبكر.

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