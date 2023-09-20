فرج عامر: أحترم فريق المصري بغض النظر عن هزيمته من الأهلي

علّق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الكرة المصرية متأرجحة، والقدرات الفردية تصنع الفارق هذا الموسم، أحترم فريق المصري، بغض النظر عن الهزيمة الثقيلة من الأهلي، وفريق زد لن يكون الحصان الأسود الوحيد في الدوري العام المصري هذا الموسم".

وبفوز الأهلي على المصير، يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بطولة الدوري التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.