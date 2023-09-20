طرق للحفاظ على حساباتك بمواقع التواصل دون اختراق من أي هاكر.. اعرفها

كشف المهندس شاكر محمد الجمل خبير أمن المعلومات، عن طرق للحفاظ على الحسابات الخاصة بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق، قائلا: إن أول شيء هو التوعية التكنولوجية، وليس بالفرض أن نكون خبراء أمن معلومات، مثلما يكون مطلوب منا أن يكون لدينا خبرة فى المجال التكنولوجي.

وأضاف المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “التطبيقات التي لدينا للتواصل يجب الدخول عليها من الداخل وقفل موضوع الـ ”allow" حيث أن صوتنا يكون مسموعا والتطبيق يسمح بالتجسسس، ويتم فتحها فقط في حالة تثبيت برنامج".

وحذر المهندس شاكر محمد الجمل خبير أمن المعلومات، من فتح “لينكات” لمواقع غير موثوق فيها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معقبا: “من الممكن أن يكون هذا اللينك يوجد به خرق للهاتف ويبدأ رؤية الصور ومعرفة جميع البيانات، والحل هي أخذه للنسخ أولا قبل فتحه ووضعه علي جوجل”.