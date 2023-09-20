عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرق للحفاظ على حساباتك بمواقع التواصل دون اختراق من أي هاكر.. اعرفها

الإختراق
الإختراق

كشف المهندس شاكر محمد الجمل خبير أمن المعلومات، عن طرق للحفاظ على الحسابات الخاصة بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق، قائلا: إن أول شيء هو التوعية التكنولوجية، وليس بالفرض أن نكون خبراء أمن معلومات، مثلما يكون مطلوب منا أن يكون لدينا خبرة فى المجال التكنولوجي.

وأضاف المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “التطبيقات التي لدينا للتواصل يجب الدخول عليها من الداخل وقفل موضوع الـ ”allow" حيث أن صوتنا يكون مسموعا والتطبيق يسمح بالتجسسس، ويتم فتحها فقط في حالة تثبيت برنامج".

وحذر المهندس شاكر محمد الجمل خبير أمن المعلومات، من فتح “لينكات” لمواقع غير موثوق فيها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معقبا: “من الممكن أن يكون هذا اللينك يوجد به خرق للهاتف ويبدأ رؤية الصور ومعرفة جميع البيانات، والحل هي أخذه للنسخ أولا قبل فتحه ووضعه علي جوجل”.

المهندس شاكر محمد خبير أمن المعلومات الحساب الخاص وسائل التواصل الإجتماعي الهاكر التوعية التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء تزيد انتاجيته بنسبة 30%

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ