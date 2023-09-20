تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس لحمايتها من السرقة والتخريب

خلال العام الدراسي الجديد..

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات أمنية عاجلة لمديريات التربية والتعليم بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية في الأمن، تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد .

ووجهت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع مديري المدارس ومديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بضرورة إتباع التعليمات التالية :

قيام مسئولي الأمن ومساعديهم بجميع المديريات بوضع خطة مسبقة للمرور على كافة المدارس بجميع مراحلها التعليمية دون استثناء للتأكد من تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بتأمين المدرسة والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب والجيد والأمن والصحي لأبنائنا الطلاب جنبا الى جنب مع المعلم بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وأمن .

قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.



كما أكدت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تنوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت ويتضمن ذلك :

تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها .

عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل .

إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلي فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان .

تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية .. وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية .

عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية " الموتوسيكلات " الى أفنية المدارس.

التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة الطور على أى جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه .. والابلاغ الفوري الإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فاعليته من .

وقالت الادارة المركزية للامن بوزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والمنشات التعليمية لابد من الالتزام بما يلي :