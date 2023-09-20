عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال العام الدراسي الجديد..

تركيب كاميرات مراقبة بالمدارس لحمايتها من السرقة والتخريب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات أمنية عاجلة لمديريات التربية والتعليم بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية في الأمن، تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد .

ووجهت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع مديري المدارس ومديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بضرورة إتباع التعليمات التالية :

  • قيام مسئولي الأمن ومساعديهم بجميع المديريات بوضع خطة مسبقة للمرور على كافة المدارس بجميع مراحلها التعليمية دون استثناء للتأكد من تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بتأمين المدرسة والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب والجيد والأمن والصحي لأبنائنا الطلاب جنبا الى جنب مع المعلم بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وأمن .
  • قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة الا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.
     

كما أكدت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تنوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت ويتضمن ذلك :

  • تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها .
  • عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل .
  • إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلي فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان .
  • تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية .. وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية .
  • عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية " الموتوسيكلات " الى أفنية المدارس.
  • التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة الطور على أى جسم غريب والاشتباه عدم الاقتراب منه .. والابلاغ الفوري الإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فاعليته من .

وقالت الادارة المركزية للامن بوزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والمنشات التعليمية لابد من الالتزام بما يلي :

  • تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشأت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق المستمر مع وزارات ( الداخلية - الصحة - القوات المسلحة ) وتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية
  • والتنسيق مع مديرات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الشرطي في محيط المدارس وخاصة مدارس البنات .
  • التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة وأعمال التخريب ..
  • تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها والتنسيق مع مديريات الصحة فى هذا الشان  حفاظاً علي سلامة الطلاب
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ