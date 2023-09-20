المباراة بعد قليل | تشكيل المقاولون وبلدية المحلة في دوري نايل

أعلن شوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل، عن التشكيلة الرسمية ضد بلدية المحلة في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب المقاولون العرب في دوري نايل.

تشكيل فريق المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد ، لؤي وائل ، أحمد علاء ، جوزيف أوشايا.

الوسط: عربي بدر، عبد الرحمن جبنة، أحمد فوزي، زياد فرج.

الهجوم: محمد سالم ، عمرو مرعي.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق ، محمد صابر، حسام حسن.

الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن،عبد الرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبد الرحمن سمانه، حسام أشرف، عبد الناصر.