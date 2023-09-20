عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة تقام لأول مرة.. تفاصيل برنامج ندوات ملتقى "أولادنا" السابع

صدى البلد

تنطلق الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، يوم 22 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة 42 دولة.

وتزخر هذه الدورة ببرنامج ثقافي مكثف يتمثل في إقامة ندوات يومية طوال أيام الملتقى، وفيما يلي ننشر التفاصيل الكاملة لهذه الفعاليات..

وتبدأ الندوات في الساعة الثالثة يوم السبت الموافق ٢٣ سبتمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقام ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال للمدربة رشا أنور.

وفي نفس اليوم، تقام ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الساعة ٤ عصرا.

txt

قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

txt

نيفين الكيلانى تطلق اسم محمود الجندى على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير

وفي يوم الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر تقام ندوة يتحدث خلالها اثنين من المكرمين عن تجربتهما الخاصة، وهما: الناشطة رانيا حماد والفنان أحمد راجا، وذلك الساعة الثالثة عصرا بالمسرح الصغير.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر تقام ندوة أثر التعاون الإبداعي على التنمية الثقافية الشاملة، بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، على المسرح الصغير.

كما تقام في نفس اليوم، ندوة دمج ذوي القدرات الخاصة عن طريق الميديا، الساعة السادسة مساء بالجامعة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع اليابان، ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي المدير التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، وخبير التعليم اليابانى والتنمية المستدامة فى مصر، والذي قام بتدريب طلاب المدارس اليابانية دمجا مع أولادنا، باليابان، ويقدم استعراضات خاصة خلال الملتقى.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر يقام ٣ ندوات على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وهي: الصحة النفسية والإبداعية لأطفال التوحد وذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع اليابان ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي في الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة العلاج بالإبر الصينية لحالات الشلل التشنجي للدكتورة عبير ممدوح النجار في الساعة الثالثة عصرا، وندوة دور الأسرة ودور المركز والتعاون بين الأسرة والمركز للدكتور يوسف إبراهيم يوسف، في الساعة الرابعة عصراً.

أما يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر فتقام ندوة الضغوط النفسية على الأهل بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي على المسرح الصغير الساعة ١٢ ظهرا.

وتختتم الندوات يوم الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر بندوة المؤشرات الأولية لصعوبات التعلم للدكتورة فاطمة محمد عبداللطيف، وتقام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير.

جدير بالذكر أن الملتقى هذا العام يكرم 4 شخصيات هم، مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى فيلم ابن حلال، الطفل الهندى راجا أحد رموز التحدى والنجاح لذوي القدرات الخاصة.

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا،  نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

ملتقى أولادنا الأشخاص ذوي القدرات الخاصة التعليم الياباني الدكتور حسين زناتي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد في أوكرانيا

تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

أول تعليق من رئيس الشيشان على أنباء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ