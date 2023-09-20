خطاب رسمي من الأهلي للشركة المنظمة للدوري الإفريقي .. تفاصيل مثيرة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا الى الشركة المنظمة لبطولة الدوري الافريقي والذي ينطلق يوم 20 أكتوبر المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي طالب خلال الخطاب المرسل، بالحصول على خطاب رسمي بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الطرفين بالساعات الماضية".

وأضاف: "إرسال الخطاب جاء من أجل الحصول على تأكيد من الشركة المنظمة للبطولة، بتحمل كل التكاليف الخاصة سواء من السفر أو الطيران، بالإضافة إلى التواجد في فنادق 5 نجوم".

واختتم أمير هشام: "كما تم التأكيد على إنهاء كافة التكليفات قبل كل مباراة خارجية بثلاثة أيام، والشركة المنظمة سوف تُلبي طلبات النادي الأهلي، خاصةً من أقوى الأندية المشاركة في البطولة".