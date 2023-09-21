أخبار التوك شو |موعد تشغيل المونوريل وحقيقة انخفاض سعر البصل .. وارتفاع إيرادات السكك الحديدية

شهدت أخبار التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الملفات والقضايا الهامة التي شغل بال قطاع كبير من الرأي العام، وعلى رأس تلك القضايا، افتتاح قطار المونوريل، وإيرادات السكك الحديدية، وارتفاع أسعار البصل وتدخل الحكومة في الملف، وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج اليوم:

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقفه من الأمل كان مركبًا ومعقدًا لأنه بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، بدأت تجربة انتقاده وتوسعت في الجرائد.

وأضاف القعيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من محافظة البحيرة، وكان إلى جانبهم قرية محمود أبو وافيه، صهر الرئيس السادات وكان ينتزع الهجوم على "عبدالناصر"، مشيرًا إلى أن مديرية التحرير التي انشأها عبدالناصر، وتم عمل خط سكة حديد لها من ايتاي البارود وحتى القاهرة ليمر بها.

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون"، أن وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: "البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل".

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن آخر استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مواد تعليمية وتدريبية سوف تتم إتاحتها على موقع الوزارة للطلاب بالمجان ".

وتابع زلطة :" المواد التعليمية بها شرح عميق للوحدات الدراسية في مختلف المراحل الدراسية وبها أسئلة كثيرة تسمح للطلاب أن يتدربوا عليها ".

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أن مؤشرات نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال تشير إلى تحقيق أرباح لم تحدث من قبل.

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شركات قطاع الأعمال العام تحقق أرباح بزيادة تصل إلى 50 % عن مثيلتها العام الماضي".

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على المزادات العلنية لبيع القطن، ووصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه.

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 الف جنيه مفاجأة مدهشة ".

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن تشغيل قطار ركاب وبضائع في شمال سيناء خلال الفترة المقبلة قائلا إنه تم العمل من قبل وزارة النقل على 60 كيلو من الفرجان وحتى "بالوظة"، ومن "بالوظة" وحتى شرق بورسعيد بمسافة 44 كيلو، لرفع كفاءة هذا الخط بعدما تم سرقته خلال فترة الانفلات الأمني.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القطار سيكون مكون من خلال عبارات شركة الجسر العربي للملاحة، والتي تعمل على رفع أفراد، وبضائع، وترفع حتى 60 عربة، فضلا عن عبارات جديدة تستطيع حمل أكثر من 120 شاحنة، "إحنا وصلنا بالوظة، والقطر ده هيعدي من احتفالات أكتوبر المقبلة من الفرجان، كان عندنا في قناة السويس القديمة كوبري على الفرجان عملناله ازدواج، وعملنا على القناة السويس الجديدة كوبري مزدوج سكك حديدية هيعدي يطلع شمالا للفرجان حتى بالوظة، ومن بالوظة يدخل تاني شمالا لشرق بورسعيد عشان الميناء والمنطقة الصناعية، ومن ثم يتجه شرقا لبئر العبد".

علق حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على قرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور لإحداث ضبط في الأسعار.

وقال حاتم نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الدولة تدخلت من أجل إحداث حالة ضبط في أسعار البصل بالأسواق".

تحدث الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن الزلزال الذي بلغ قوة 4.5 ريختر على بعد 265كم شمال غرب مرسى مطروح،قائلاً:" أن مصر لا يمر بها أي حزام زلازل".

وأضاف شريف الهادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك فهما خطأ لأن الزلزال نسب لأقرب مدينة مصرية، و لكن الـ زلزال حدث في شمال ليبيا، خارج الخطوط المصرية تماماً.

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل سيدخل في مرحلة التشغيل التجريبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في تشغيله، من خلال 4 إلى 5 محطات لعمل تكامل بين المحطات وبعضها البعض، وبداية من شهر مارس إلى أبريل في العام المقبل سيتم تشغيله بشكل رسمي للمواطنين.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن سرعة المونوريل لا تشكل أي خطورة على أحد ويعمل بدون سائق، إذ إن معامل الأمان عالي جدًا.. ويتم تشغيله من خلال مركز التحكم والسيطرة من خلال العاصمة الإدارية.

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إيرادات السكك الحديدية تضاعفت 3 مرات في عهده في ضوء ما شهدته السكك الحديدية من تطويرات عديدة في الفترة الحالية.

لافتا أنه حينما تولى منصب وزير النقل، كانت السكك الحديدية تحصل على إيرادات يومية من 5 لـ 6 مليون جنيه يوميا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه إذا تم الحديث عن إيرادات اليوم فالسكك الحديدية تحصل على 15 مليون جنيه يوميا كإيرادات بعد العمل على العديد من التطويرات، وحل أزمة الهروب من دفع سعر التذكرة، وكلام من هذا القبيل، أي أن الإيرادات تضاعفت 3 مرات.