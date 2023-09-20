وزير النقل يعلن مفاجأة بشأن إيرادات السكك الحديدية في اليوم

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إيرادات السكك الحديدية تضاعفت 3 مرات في عهده في ضوء ما شهدته السكك الحديدية من تطويرات عديدة في الفترة الحالية.

لافتا أنه حينما تولى منصب وزير النقل، كانت السكك الحديدية تحصل على إيرادات يومية من 5 لـ 6 مليون جنيه يوميا.

وزير النقل يتحدث عن إيرادات السكك الحديدية

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه إذا تم الحديث عن إيرادات اليوم فالسكك الحديدية تحصل على 15 مليون جنيه يوميا كإيرادات بعد العمل على العديد من التطويرات، وحل أزمة الهروب من دفع سعر التذكرة، وكلام من هذا القبيل، أي أن الإيرادات تضاعفت 3 مرات.

وتابع وزير النقل، أن السكك الحديدية تشهد نقلة حضارية كبرى في الفترة الحالية، ويوجد اهتمام كبير بمنظومة القطارات والسكك الحديدية، ويوجد إقبال شديد من المواطنين على السكك الحديدية، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير بهذا الملف في الوقت الحالي.

واستطرد متحدثًا عن أن هناك منظومة إشارات إلكترونية هي المتحكمة في القطارات في الوقت الحالي، والتي تساعد كثيرًا في منع حدوث أي حوادث مثلما كان في الماضي.

وشدد على أنه تم العمل على توطين الصناعة في السكك الحديدية من خلال العمل على القضبان الحديدية وصناعتها في مصر بدلا من استيرادها.